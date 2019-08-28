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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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Выпуски новостей 28.08.2019

Другие новости. 28-08-2019

В выпуске:

6 съездов, три полосы, более 10000 квадратных метров дорожного полотна. В Кемерове открыли новую кольцевую развязку.

Аграрный и индустриальный. Кемеровский район празднует 95-ый день рождения.

Обновлённая улица в Междуреченске и отсутствие горячей воды в Мысках. Информационная картина дня в рубрике «Это обсуждают».

Один из самых титулованных спортсменов страны. Валерий Коробков — легенда российского мотоспорта.

Караоке под открытым небом. В Кемерове горожане и гости областной столицы спели вместе с именитыми артистами.

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