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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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Выпуски новостей 26.08.2019

Другие новости. 26-08-2019

В выпуске:

Более 1000 молодых специалистов из 63 стран мира. Лучших мастеров своего дела выбирали на международном чемпионате рабочих профессий.

От капремонта до полного переоснащения. Школы Беловского района готовятся к незабываемым урокам.

Решение актуальных проблем медицины. Молодой кузбасский учёный вошёл в число президентских стипендиатов.

16 дней. Десятки городов. Уже скоро уникальный туристический проект будет готов к запуску.

«Мир вокруг нас». В 12-й раз любителей фотоискусства собрал ежегодный региональный фестиваль в Поднебесных Зубьях.

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