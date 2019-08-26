Другие новости. 26-08-2019

В выпуске:

Более 1000 молодых специалистов из 63 стран мира. Лучших мастеров своего дела выбирали на международном чемпионате рабочих профессий.

От капремонта до полного переоснащения. Школы Беловского района готовятся к незабываемым урокам.

Решение актуальных проблем медицины. Молодой кузбасский учёный вошёл в число президентских стипендиатов.

16 дней. Десятки городов. Уже скоро уникальный туристический проект будет готов к запуску.

«Мир вокруг нас». В 12-й раз любителей фотоискусства собрал ежегодный региональный фестиваль в Поднебесных Зубьях.