Другие новости. 22-08-2019

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День рождения. 350-летие российского трикролора отмечают по всей стране.
Подарок к юбилеям. В посёлке Бачатский открыли долгожданный Ледовый дворец.
В шаговой доступности. В отдаленных территориях Кузбасса открываются фельдшерско-акушерские пункты.
Сколько стоит новогодняя ель, почему затопило пятиэтажку в Берёзовском, а также, какое лакомство приготовили жителям областной столицы на День шахтёра.
Кемеровчанка Ксения Кривко вернулась с титулом «Миссис Россия- 2019 Globe». Какие дальнейшие планы у самой красивой и талантливой мамы страны?