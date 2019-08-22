Другие новости. 22-08-2019

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День рождения. 350-летие российского трикролора отмечают по всей стране.

Подарок к юбилеям. В посёлке Бачатский открыли долгожданный Ледовый дворец.

В шаговой доступности. В отдаленных территориях Кузбасса открываются фельдшерско-акушерские пункты.

Сколько стоит новогодняя ель, почему затопило пятиэтажку в Берёзовском, а также, какое лакомство приготовили жителям областной столицы на День шахтёра.

Кемеровчанка Ксения Кривко вернулась с титулом «Миссис Россия- 2019 Globe». Какие дальнейшие планы у самой красивой и талантливой мамы страны?