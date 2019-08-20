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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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Другие новости.20-08-2019

Другие новости. 15-08-2019

Чтобы увидел весь Кузбасс. Наш телеканал готовится к трансляции областного Дня Шахтёра.

Сборка-разборка автоматов, огненно-штурмовая полоса и показательные выступления. В Кузбассе прошли очередные учения Росгвардии.

Мировые произведения искусства в Кемерове. В областном центре открылась уникальная выставка.

В выпуске:

Чудо для Евы. Власти Кузбасса обсудят с родителями тяжелобольной девочки возможность помощи.

Кумир в гостях. Знаменитый гроссмейстер дал советы юным кузбасским спортсменам на областном детском шахматном фестивале.

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