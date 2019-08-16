Другие новости. 16-08-2019

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Цифровизация производства, утилизация вредных веществ, снижение экологической нагрузки. В Кузбассе стартовал чемпионат «Энергия угля».



До празднования Дня Шахтёра ровно семь дней. Наш телеканал готовится к прямой трансляции праздника.



В числе лучших радиостанций региона. Коллеги с «Кузбасс FM» — лауреаты областного конкурса.



Невиданное многообразие. В Новокузнецке готовится выставка современного российского искусства «Форма».

Помогут словом и делом. В Кузбассе реализуется волонтёрский проект.



