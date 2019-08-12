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Выпуски новостей 12.08.2019

Сегодня в выпуске:

Ограниченные пределами квартиры, но не сознания. В Белове реализуют творческий проект для детей немобильной группы

На вооружении школ. В преддверии учебного года преподаватели раскрыли секреты незабываемых уроков.

Переименование и реконструкция знаменитой музыкальной школы, победа кемеровчанки на конкурсе «Миссис Россия» и как собрать первоклассника в школу — всё это в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Шедевры классической музыки под открытым небом. Впервые в Кузбассе прошла «Симфоночь».

Мероприятие нового формата. Мульти-фестиваль «Небофест» собрал любителей парашютного спорта и активного отдыха.

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