Другие новости. 08-08-2019

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3500 метров над землей и репетиция чемпионата мира. В Кемерове проходит чемпионат страны по парашютному спорту.



Вместо пивных точек — спортклубы. В Кузбассе продолжают обсуждать ужесточение закона о реализации слабоалкогольных напитков.



Всем миром. Операцию маленькой девочке из Кузбасса согласились сделать в германской клинике. Сумма неподъёмная.



Стрельба из лука, национальная борьба и мини футбол. В Мысках состоялся праздник Пайрам.



Золотые медали и пропуск на мировое первенство. Кузбасские спортсмены с нарушением слуха выступили на чемпионате Европы.