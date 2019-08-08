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Выпуски новостей 08.08.2019

Другие новости. 08-08-2019

В выпуске:

3500 метров над землей и репетиция чемпионата мира. В Кемерове проходит чемпионат страны по парашютному спорту.

Вместо пивных точек — спортклубы. В Кузбассе продолжают обсуждать ужесточение закона о реализации слабоалкогольных напитков.

Всем миром. Операцию маленькой девочке из Кузбасса согласились сделать в германской клинике. Сумма неподъёмная.

Стрельба из лука, национальная борьба и мини футбол. В Мысках состоялся праздник Пайрам.

Золотые медали и пропуск на мировое первенство. Кузбасские спортсмены с нарушением слуха выступили на чемпионате Европы.

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