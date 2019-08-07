Другие новости. 07-08-2019

В выпуске:

Сделано в Кузбассе. Круглый стол «Развитие сельских территорий Кемеровской области» определил вектор движения отрасли.

Новые возможности старых предприятий. Эксперимент по повышению производительности труда пройдет на одном из заводов региона.

Смоделированная катастрофа. В Кузбассе прошли масштабные учения энергетиков.

Дрон-рейсинг. В Красноярске прошли соревнования по управлению квадрокоптерами. В числе призеров — кузбассовец.

Убирать за туристами и научиться законотворчеству. Итоги форума рабочей молодежи и экомарафона «Зубочистка» на «Поднебесных Зубьях».