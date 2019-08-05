Другие новости. 05-08-2019

В выпуске:

На «железном коне» по Кузбассу. Сергей Цивилев совершил путешествие на мотоцикле по территориям региона. Первой точкой стал поселок Ягуново.

Неслабый пол. Кузбасская спортсмена завоевала «серебро» на первенстве мира по спортивной борьбе.

Масс-рестлинг, биатлон и полоса препятствий. В Тяжине прошла спартакиада Центров занятости Кузбасса.

Открытие торгового центра, шаманский обряд и акция «Велоночь». Обсуждаемые новости региона в нашей традиционной рубрике.

Искусство казанских татар. Старейший музей Татарстана представил в южной столице региона национальную экспозицию.