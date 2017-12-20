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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Арт-фестиваль “ЛОСЬ-bazar”, детские утренники и праздничные балы — куда можно отправиться на новогодних каникулах? Расскажем в нашей программе. Ждем в гости самого настоящего Деда Мороза! Эфир программы «Включайся» от 20.12.2017

Включайся от 20.12.2017

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