Арт-фестиваль “ЛОСЬ-bazar”, детские утренники и праздничные балы — куда можно отправиться на новогодних каникулах? Расскажем в нашей программе. Ждем в гости самого настоящего Деда Мороза! Эфир программы «Включайся» от 20.12.2017

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Арт-фестиваль “ЛОСЬ-bazar”, детские утренники и праздничные балы — куда можно отправиться на новогодних каникулах? Расскажем в нашей программе. Ждем в гости самого настоящего Деда Мороза! Эфир программы «Включайся» от 20.12.2017Включайся от 20.12.2017
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