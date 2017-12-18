Каким будет будущее Кузбасского КВН? Завершился зимний кубок школьных команд КВН. Победители у нас в прямом эфире. Кейпы, снуды, порнчо — как выглядеть неотразимым на новогодней вечеринке? Поговорим во второй части программы. Эфир программы «Включайся» от 18.12.2017

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Каким будет будущее Кузбасского КВН? Завершился зимний кубок школьных команд КВН. Победители у нас в прямом эфире. Кейпы, снуды, порнчо — как выглядеть неотразимым на новогодней вечеринке? Поговорим во второй части программы. Эфир программы «Включайся» от 18.12.2017Включайся от 18.12.2017
Актуально
Настоящий праздник увлечений состоялся в Областной научной библиотеке
В Новокузнецке с успехом прошли гастроли театра имени Вахтангова
Правоохранители пресекли деятельность организованной группы в Кузбассе
Губернатор выступил с предложением по уменьшению числа аукционов на разработку угольных участков
- 15.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 15.12.2017
- 15.12.17
Темы недели
Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов "СТС Кузбасс". Темы недели. Выпуск от 15.12.2017
- 14.12.17
Актуальное интервью
Ситуация на рынке труда. Интервью с заместителем губернатора Денисом Шамгуновым. Эфир программы "Актуальное интервью" от 14.12.2017