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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Прямая линия с экс-капитаном сборной России по футболу, нашим земляком Алексеем Смертиным по случаю издания его книги. В гостях, также, работавший над ней наш коллега В.И. Сохарев. Встреча с юными кузбасскими стрелками из лука, вернувшимися с медалями из Красноярска. Эфир программы «Включайся» от 20.11.2017

Включайся от 20.11.2017

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