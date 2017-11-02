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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Близится традиционная премия Kuzbass Business Awards. Как идёт к ней подготовка поговорим с традиционно оптимистичным главным редактором известного глянцевого издания. В кемеровском цирке стартовало «Шоу талантливых зверей». Встретимся с участниками представлений. Эфир программы «Включайся» от 02.11.2017

Включайся от 02.11.2017

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