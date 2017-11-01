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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В день народных будителей в Болгарии ведущие программы Включайся тоже постараются как следует разбудить весь Кузбасс и зарядить хорошим настроением с болгарским завтраком и болгарской зарядкой. Ждём в гости победителей серебряного призёра молодежного чемпионата Европы по тайскому боксу и её наставника. Классическая музыка в исполнении нашей землячки триумфально звучит во многих уголках планеты. Какие конкурсы уже выиграны и какие вершины планируют покориться роялю и струнным? Эфир программы «Включайся» от 01.11.2017

Включайся от 01.11.2017

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