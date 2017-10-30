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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Как прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи. Расскажут участники делегации от нашего региона. Что и как нужно носить, чтобы быть в тренде? Поговорим об этом с гостем нашей студии. Эфир программы «Включайся» от 30.10.2017

Включайся от 30.10.2017

      Полную версию программы смотрите в нашей группе Вконтакте

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