Включайся. Шоу-группа «Без носков» / FISH’ка сезона-2017 (21.08.17)Включайся от 21.08.2017
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Продолжаем Всекузбасское путешествие по угольным предприятиям региона
В Спиченково прошло авиашоу в честь Дня воздушного флота России
- 18.08.17
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- 18.08.17
Готовим вместе
- 17.08.17
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В гостях Екатерина Саяпина, заместитель управляющего Кемеровским отделением Сбербанка России
- 17.08.17
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- 16.08.17
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Впервые в Кузбассе. В Березовском пройдут Всероссийские конные соревнования
- 16.08.17
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Стрельба в центре Кемерова. С поправкой. Учебно-показательная