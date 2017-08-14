Фишка сезона / Сеть магазинов «Совенок»Включайся от 14.08.2017
Актуально
- 12.08.17
Актуальное интервью
В гостях Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского Гидрометеоцентра
Рыбачили все! Состоялась главная рыбалка этого лета. «FISH'ка сезона-7» прошла в «Березовом уюте»
Сегодня в Междуреченске служба занятости населения Кемеровской области провела выездную информационную акцию «Работа в Кузбассе!»
Объединиться, чтобы решить проблемы коренного населения. В Кузбассе проходят Дни коренных народов мира
Когда секунды могут стоить жизни. В Калтане прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях
- 11.08.17
Актуальное интервью
В гостях Семен Кузнецов, руководитель строительной компании "Европейский стиль"
- 11.08.17
Готовим вместе
Готовим пасту вместе с Владимиром Сельковым, призером Олимпийских игр, чемпионом мира
- 10.08.17
Включайся
- 09.08.17
Другие новости
Одиннадцатая Всероссийская олимпиада юных геологов завершилась сегодня в Кузбассе
- 09.08.17
Другие новости
Огненная история. К нам в редакцию обратились жители поселка городского типа Ижморский