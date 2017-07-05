Авторский проект / Шелл-Холли

Авторский проект / Шелл-ХоллиВключайся от 05.07.2017
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В кемеровском «Парке чудес» на площадке Зелёного театра прошел рок-фестиваль «Над Землёй»
Сегодня в нескольких километрах от областной столицы прошли очередные учения войск Росгвардии
В пригороде Кемерова прошёл самый зрелищный этап областных соревнований «Школа безопасности»
Сегодня в областной столице прошел традиционный губернаторский прием «Рабочая смена Кузбасса»
В поселке Чувашка прошел национальный праздник шорского народа Томазак-Пайрам
В Мысках активисты проверили, насколько комфортно могут передвигаться по городу люди с ограниченными возможностями
От Магадана до Донбасса. Сегодня в Кемерово прибудет благотворительный автопробег
В Новокузнецком районе в разгар сезона закрыли детский лагерь