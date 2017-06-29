Рок-фестиваль «Над Землей» / Команда «Гонорар» – 35 лет футбола

Рок-фестиваль «Над Землей» / Команда «Гонорар» – 35 лет футболаВключайся от 29.06.2017
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Сегодня утром из областного центра стартовал по маршруту Кемерово-Новокузнецк известный марафонец Дмитрий Ерохин
Аграрии Кузбасса и соседних регионов собрались сегодня на «Кузбасском дне поля» в Промышленновском районе
Первый за Уралом завод по сжижению природного газа заработал в Новокузнецке
В Год экологии защитников природы становится больше. В ряды «эколят» приняли школьников Ижморского района
В Березовском приступили к сборке чаши, в которой будет гореть праздничный огонь Дня шахтера
В Новокузнецке состоялось совещание по вопросам реализации программ развития моногородов
C 31 июля по 9 августа в Кемерове пройдет одиннадцатая Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов
Общий уровень преступности в Кузбассе снизился на 12%, количество зарегистрированных преступлений сократилось с 26 до 22 тысяч