Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов «СТС Кузбасс». Темы недели. Выпуск от 17.11.2017

Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов «СТС Кузбасс». Темы недели. Выпуск от 17.11.2017Темы недели от 17.11.2017
Актуально
- 20.11.17
Включайся
Прямая линия с экс-капитаном сборной России по футболу, нашим земляком Алексеем Смертиным по случаю издания его книги. В гостях, также, работавший над ней наш коллега В.И. Сохарев. Встреча с юными кузбасскими стрелками из лука, вернувшимися с медалями из Красноярска. Эфир программы "Включайся" от 20.11.2017
- 17.11.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 17.11.2017
- 16.11.17
Включайся
День отказа от курения. Как распрощаться с пагубной привычкой за несколько дней. Реклама - двигатель торговли. Но как выбрать свой путь в продвижении? Советуют эксперты. Лучший автомобиль – новый автомобиль, говорил Генри Форд. Так ли это - обсудим с экспертами. Эфир программы "Включайся" от 16.11.2017
- 16.11.17
Актуальное интервью
Страшна ли африканская чума для Кузбасса и как не купить мед с антибиотиками. О проверках и их результатах в программе "Актуальное интервью". Эфир программы "Актуальное интервью" от 16.11.2017
Специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории проверяют мед на наличие в составе антибиотиков
Аман Тулеев обсудил с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым основные проблемы развития муниципалитета
В Кузбассе стартовал сезон пиковых нагрузок на объектах энерго- и теплоснабжения области
Коммунальные службы Новокузнецка успешно прошли проверку первыми морозами
- 15.11.17
Другие новости
- 15.11.17
Другие новости
27 госслужащих Кузбасса получили "золотые" знаки отличия ГТО