Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов «СТС Кузбасс». Темы недели. Выпуск от 27.10.2017

Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов «СТС Кузбасс». Темы недели. Выпуск от 27.10.2017Темы недели от 27.10.2017
Актуально
- 30.10.17
Включайся
Как прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи. Расскажут участники делегации от нашего региона. Что и как нужно носить, чтобы быть в тренде? Поговорим об этом с гостем нашей студии. Эфир программы "Включайся" от 30.10.2017
- 27.10.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 27.10.2017
- 27.10.17
Актуальное интервью
Как новые технологии помогают экономить время и можно ли оформить ипотечный кредит, не выходя из дома? Какие особенности и плюсы несет в себе акция «Легкая ипотека»? Об ипотеке и о новом проекте "Сбербанк" и "Промстрой" поговорим в нашей программе. Эфир программы "Актуальное интервью" от 27.10.2017
В Кемерове прошли учения вневедомственной охраны управления кузбасской Росгвардии
В области продолжает работу информационно-просветительский проект «Финансовый экспресс»
В Таштаголе состоялось выездное заседание областного штаба по подготовка к празднованию Дня Шахтера 2018
В Прокопьевске прошла вторая стратегическая сессия «Точки роста моногородов Кузбасса»
Аман Тулеев провел встречу со студентами, вернувшимися с всемирного фестиваля молодежи
В администрации области наградили лучших работников и ветеранов автомобильной отрасли
Пренебрежение правилами дорожного движения обернулось трагедией