Темы недели 27.05.17

Последний звонок в Кузбассе. Куда планируют поступать школьники области?
Все меньше времени до сдачи ЕГЭ. Последние факты о едином госэкзамене.
Они заполонили город. Как власти планируют бороться с магазинами разливного пива.
Темы недели 27.05.17Темы недели от 27.05.2017
Последний звонок в Кузбассе. Куда планируют поступать школьники области?
Актуально
- 26.05.17
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Каким будет лето? Интервью с представителем Кемеровского Гидрометеоцентра
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В России стартовало сразу два мотопробега: через всю Евразию и с юга на север страны. Участники экспедиции добрались до Кемерова
2 июля 2011 года пиво приравняли к алкогольной продукции. Но вблизи одного из детских садов появилось сразу три точки, где можно купить по пиву
- 26.05.17
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Готовим вместе с Дмитрием Ушаковым. Битва во имя добра (26.05.17)
Через месяц у школьников выпускной бал. Сколько сегодня стоит самый главный праздник каждого выпускника?
Последний звонок прозвучал почти для 35 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов
На базе Кемеровского ПАО КОКС прошла Научная конференция Промышленно-металлургического холдинга
Почти двести спортсменов из 26 территорий страны от Камчатского края до Челябинска приехали в Новокузнецк, чтобы побороться за звание лучшего
Памятная встреча легенд кузбасского футбола состоялась в Кемерове