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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Темы недели 27.05.17

Темы недели от 27.05.2017

Последний звонок в Кузбассе. Куда планируют поступать школьники области?
Все меньше времени до сдачи ЕГЭ. Последние факты о едином госэкзамене.
Они заполонили город. Как власти планируют бороться с магазинами разливного пива.

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