Темы недели. Цифровой дайджест

1. В 1,5 раза – до 66 – планируется увеличить в 2017 году число концессионных соглашений в ЖКХ Кузбасса. Замгубернатора Анатолий Лазарев провел прием в честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Он подвел итоги года и обозначил первоочередные задачи развития отрасли, среди которых привлечение частных инвестиций в модернизацию объектов жизнеобеспечения. Передача объектов коммунального комплекса в концессию является важным направлением привлечения частных инвестиций и позволяет осуществлять поставку энергоресурсов потребителю, производить реконструкцию объектов концессии без использования бюджетных средств. В рамках соглашений частные компании меняют устаревшее оборудование на новое, что позволяет сократить потери энергоресурсов, снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность тепло-, водо- и электроснабжения. Со временем частные вложения в реконструкцию и строительство окупаются. По окончании срока концессии эффективные объекты будут возвращены под управление муниципалитетам.

2. Более 174 тыс. кв. м жилья ввели в строй в Кузбассе за январь-февраль 2017 года. Новоселами стали 2,6 тысячи семей. Лидируют по темпам работ Кемерово (глава Илья Середюк, выполнение плана двух месяцев составило 286%), Калтан (Игорь Голдинов, 143%), Таштагольский район (Владимир Макута, 108%), Беловский район (Владимир Астафьев, 103%). В то же время Осинники (Игорь Романов) и Новокузнецк (Сергей Кузнецов) не сдали в эксплуатацию ни одного квадратного метра. Отстают также Анжеро-Судженск (Дмитрий Ажичаков, выполнение двухмесячного плана составило лишь 11% из 100%) и Киселёвск (Сергей Лаврентьев, 16%).

3. Около трёх тонн контрафактного алкоголя конфисковали кузбасские полицейские. Три беловчанина – мать, дочь и её сожитель – готовили «паленку» у себя в коттедже. Кузбассовцы делали водку и коньяк, после чего продавали спиртное жителям частных домов и магазинам. Полицейские узнали о подпольном цехе и наведались туда. В общей сложности правоохранители конфисковали на месте около трёх тонн контрафактного алкоголя. Сейчас по факту проводится доследственная проверка. Изъятая жидкость направлена на экспертизу.

4. 22% кузбассовцев никогда не конфликтуют на работе. Один из крупных сайтов по поиску работы провёл опрос среди сотрудников компаний региона и выяснил, сколько кузбассовцев не сталкиваются с конфликтными ситуациями на работе. 42% опрошенных заявили, что у них на работе конфликты возникают примерно раз в месяц. 11% офисных работников отметили, что конфликтуют еженедельно. Чаще всего ругаться на работе приходится сотрудникам ЖКХ и добывающих отраслей. Лишь в 22% компаний заявили, что вообще не знают, что такое ссоры на рабочем месте.