Темы недели. Дайджест

1. Кемеровчанин Иван Бударин отсудил у мэрии 320 тысяч за разбитую по вине дорожников машину. Летом 2016 года, переезжая трамвайные пути по улице Терешковой, автомобилист влетел в яму глубиной 18 см. В итоге пробил два колеса, погнул два диска. Мужчина вызвал сотрудников ДПС и оформил аварию. После восьми месяцев разбирательств суд обязал городскую администрацию выплатить ущерб в сумме 320 тысяч рублей.

2. Петербургские архитекторы спроектировали необычный ресторан на Притомской набережной в Кемерове. Они предложили кемеровчанам проект кафе. Преимущество заведения в том, что оно не закрывает обзор на Томь горожанам, которые гуляют по набережной, и позволяет любоваться красивыми видами посетителям заведения. По форме заведение будет представлять собой вытянутый треугольник. Стены здания архитекторы предлагают встроить в склон. На крыше заведения расположится смотровая площадка: летом на ней можно обустроить еще одно кафе, в любое другое время года по ней можно гулять.

3. У памятника Владимиру Маяковскому, стоящему на одноименной площади в Новокузнецке, появились аккаунты в Twitter и Instagram, а также свой канал в мессенджере Telegram. Мемориал оказался своенравным: «Памятник Маяковскому» первым делом написал: «Жду ремонта». Затем в Twitter появилось стихотворение на тему размещения портрета Маяковского на логотипе к 400-летию города. Как поясняют пользователи соцсетей, многие новокузнечане обеспокоены судьбой памятника. Маяковский давно уже стоит в строительных лесах, ожидая ремонта. Впрочем, недавно заместитель главы Новокузнецка Виталий Солоненко пообещал, что памятник, как объект культурного наследия регионального значения обязательно вскоре отреставрируют.