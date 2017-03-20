Темы недели. «Абилимпикс-2017»

Второй региональный чемпионат «Абилимпикс-2017» состоится 25-26 апреля в Кемерове. С первого взгляда это обычный конкурс профессиональных навыков и умений, если бы не одно «но»: все участники – люди с ограниченными возможностями здоровья.

Они создают свой мультипликационный мир. Каждый персонаж – воплощение мечты когда-нибудь вновь услышать музыку, голоса родных, шум города. Ученики этой школы – особенные. Они рисуют то, что жестами им просто не рассказать. Часть ребят потеряли слух после болезни, другие имеют врожденный диагноз – глухота. Пока они ученики школы, но планы на будущее уже вполне определенные.

В прошлом году ребята с созданным мультфильмом стали лауретами областного конкурса мультипликации. В этом они – участники предстоящего чемпионата по профессиональному мастерству среди взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс-2017» пройдет в Кузбассе уже в конце апреля. «Дизайн персонажей», «Анимация» и «Мультимедийная журналистика» – это те номинации, в которых могут участвовать школьники.

Абилимпикс, или олимпиада возможностей, в области пройдет во второй раз. В прошлом году центром чемпионата был Новокузнецк. В этом – областной центр.

К фестивалю готовятся участники, члены жюри и потенциальные работодатели. Этот чемпионат – доказательство того, что возможности действительно безграничны.