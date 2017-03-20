Темы недели. 21-я кнопка

На неделе коллектив Губернского телеканала принимал поздравления. Повод – большая победа в конкурсе на право стать обязательным общедоступным региональным телеканалом. Комиссия Роскомнадзора выдала заключение – именно наша команда достойна быть первой, и из репортажей наших журналистов каждый житель региона может получать достоверные, актуальные, интересные новости. Уже скоро Первый Губернский займёт 21 кнопку во всех сетях операторах кабельного телевещания.