Темы недели. 100 лет г. Кемерово. Часть 2

В предыдущем выпуске: древние племена в Сибири появились много тысяч лет назад… Несмотря на суровый климат, освоение этих земель было активным. к 20-му веку Крестьянское Кемерово, а тогда ещё Щегловск, насчитывало всего 3 000 человек. Группа экспертов рассчитала, что на территории современного Кузбасса залежей угля было примерно 12,5 млрд тонн. А по факту оказалось значительно больше, в разы… Началась активная работа на шахтах, ручной труд стали заменять механическим, подвели железную дорогу. Удар по судьбе Копикуза сделала революция и гражданская война. Щегловск, получивший тогда уже статус города, переходил то в руки белых, то в руки красных. Иосиф Федорович, детально составивший план залежей пластов угля, опасаясь за свою жизнь, был вынужден покинуть Щегловск. Наступило самое тяжёлое время для Кемеровского рудника. Шахты встали, население охватило эпидемией тифа, царил голод…

Часть вторая. Рассвет.

1921 год, Себальд Рутгерс, голландский инженер. После завершения революции он, как и многие другие зарубежные специалисты, прибыл в Москву помочь восстановить государство и создать коммерческое предприятие. Он был наслышан, что где-то за Уралом, в холодной Сибири, есть гигантские залежи чёрного золота. Тогда и родилась идея создать по прототипу европейских предприятий на базе Копикуза Автономную индустриальную колонию Кузбасс. Разработки проекта шли несколько месяцев. Сотни чертежей, планов и согласований. Как результат – 20-го октября 1921 года руководитель Советской России Владимир Ильич Ленин дал добро этому проекту, и разрушенная гражданской войной промышленность Кузнецкого рудника начала свой тяжёлый путь восстановления. Не хватало одного… Той самой тетради Иосифа Федоровича, в которой была подробнейшая схема залежей пластов угля. Для Рутгерса получение этих схем обозначало экономию времени на разведку, равную целому году. Начались долгие, затяжные переговоры. И книгу разрешили переписать. С этого момента началась новая эпоха становления нашего города и страны. Рутгерсу построили дом на правобережной части города. В нём он работал и жил, а сейчас это здание – музей-заповедник «Красная горка». Кстати, до сих пор сохранились и комната, и личные вещи. Тут же встал вопрос, как привлечь иностранных, опытных специалистов? Для этого была развёрнута настоящая рекламная кампания нашего региона. В одной из американских газет стали появляться заметки о перспективном районе в Сибири и о выгодной работе в Автономной индустриальной колонии Кузбасс.

Так в районе Красной горки стала преобладать иностранная речь. Работа закипела, Кузбасс начал стремительное возрождение.

Продолжение следует…