Темы недели. «Скандинавки»

Здоровый образ жизни в Кузбассе – гораздо больше, чем просто понятие. Это конкретные действия и поступки как со стороны администрации области, так и со стороны населения. С началом весны продолжилась и Губернаторская акция по бесплатной раздаче палок для скандинавской ходьбы.

Сотни палочек расходятся за 20 минут. Тем, кто за здоровый образ жизни. Нина Едакина в молодости профессионально занималась лыжным спортом. Дома десятки медалей, завоеванных на соревнованиях. И сегодня на вручение скандинавок пришла с обычными лыжными палками, последний год она не выходит без них из дома ни летом, ни зимой.

Теперь у пенсионерки появились более удобные, скандинавские. Их раздавали во всех городах Кузбасса. Губернаторская акция стартовала еще в 2015-м. За время проведения жителям нашего региона вручили уже около 25 тысяч пар палочек.

После вручения заместитель губернатора Елена Пахомова сама опробовала скандинавскую ходьбу. Все просто, но при этом эффективно. К мастер-классу присоединились все желающие и вместе с профессиональным инструктором прошли свою первую стометровку в парке.

Скандинавские палочки у нас в регионе уже называют кузбасскими. Они настолько стали популярными, что теперь их производят на одном из заводов в областной столице. Уже выпустили 9 тысяч кузбасских палочек.

Всего вручили 5 тысяч палок. Больше всего «Скандинавок» раздали в Новокузнецке – 1000 пар. Теперь главное – не лениться, а каждый день выходить хотя бы на 40-минутную прогулку.