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В Новокузнецке в одном из заброшенных зданий обнаружили несколько сотен отработанных покрышек

Анонсы от 24.05.2018

В рамках акции «Шины в переработку» экологи и волонтеры начали ликвидацию незаконной свалки. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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