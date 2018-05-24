В Новокузнецке в одном из заброшенных зданий обнаружили несколько сотен отработанных покрышек

В рамках акции «Шины в переработку» экологи и волонтеры начали ликвидацию незаконной свалки. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
В рамках акции «Шины в переработку» экологи и волонтеры начали ликвидацию незаконной свалки. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
В Кузбассе зафиксировали самый холодный май за последние 50 лет
В Кемерове на Троицу организуют дополнительные автобусные маршруты. (расписание)
Сергей Цивилев обсудил строительство в Кузбассе современных и безопасных ТРЦ
XXI всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Ленинске-Кузнецком 25 мая
В Кузбассе сотрудники МЧС России следят за безопасностью во время проведения «Последних звонков»
Глава Кузбасса начал работу в стартовый день Петербургского международного экономического форума с участия в деловом завтраке
Смертельная авария на выезде из Кемерова (комментарий Госавтоинспекции)
Тяжелоатлеты из Кузбасса – многократные призеры Кубка Сибири