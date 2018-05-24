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Навигационный сезон стартует в Кузбассе

Анонсы от 24.05.2018

Константин Коваленко рыбак и спасатель. Он готовится к навигационному сезону, который откроется уже завтра. Что нужно сделать, чтобы большая вода была безопасной расскажем сегодня в 19:30

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