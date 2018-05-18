Миллион новых деревьев за день. Кузбасс присоединился к всероссийскому Дню посадки леса. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
Миллион новых деревьев за день. Кузбасс присоединился к всероссийскому Дню посадки леса. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
В Кузбассе транспортные полицейские проводят операцию «Должники»
Графики работ федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» обсудили в южной столице Кузбасса
Дополнительно 420 млн рублей из областного бюджета получат муниципалитеты на подготовку к зиме