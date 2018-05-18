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Кузбасс присоединился к всероссийскому Дню посадки леса

Анонсы от 18.05.2018

Миллион новых деревьев за день. Кузбасс присоединился к всероссийскому Дню посадки леса. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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