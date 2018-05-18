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Аккредитация

Жители Кемерова организовали первый в областном центре приют для хорьков

Анонсы от 18.05.2018

Они берут животных, выхаживают и помогают в поиске для них дома. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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