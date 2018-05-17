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Кузбасские призывники отправились на воинскую службу в Президентский полк

Анонсы от 17.05.2018

15 лучших. Кузбасские призывники сегодня отправились на воинскую службу в Президентский полк. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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