Кузбасские призывники отправились на воинскую службу в Президентский полк

15 лучших. Кузбасские призывники сегодня отправились на воинскую службу в Президентский полк. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
15 лучших. Кузбасские призывники сегодня отправились на воинскую службу в Президентский полк. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
В Кемерове прошла встреча специалистов финансовых компаний и представителей бизнеса Кузбасса
Кузбасские призывники отправились служить в Президентский полк
Сергей Цивилев побывал в Кемеровском жилом районе Ягуновский
Элитную недвижимость в деталях обсудили в рамках круглого стола, организованного журналом «Bellissimo»