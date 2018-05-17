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Сергей Цивилев осмотрел аварийное здание бывшего детского сада в жилом районе Ягуновский

Анонсы от 17.05.2018

Глава региона Сергей Цивилев осмотрел аварийное здание бывшего детского сада в жилом районе Ягуновский. Принято решение о сносе. Что появится на этом месте, расскажем в вечернем выпуске в 19:30

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