Глава региона Сергей Цивилев осмотрел аварийное здание бывшего детского сада в жилом районе Ягуновский. Принято решение о сносе. Что появится на этом месте, расскажем в вечернем выпуске в 19:30
Глава региона Сергей Цивилев осмотрел аварийное здание бывшего детского сада в жилом районе Ягуновский. Принято решение о сносе. Что появится на этом месте, расскажем в вечернем выпуске в 19:30
В Кемерове прошла встреча специалистов финансовых компаний и представителей бизнеса Кузбасса
Кузбасские призывники отправились служить в Президентский полк
Сергей Цивилев побывал в Кемеровском жилом районе Ягуновский
Элитную недвижимость в деталях обсудили в рамках круглого стола, организованного журналом «Bellissimo»