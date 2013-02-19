«Богатыри 21 века» сразились на телекастинге

На «СТС-Кузбасс» продолжается отбор «богатырей 21 века». Напомню, победители акции, приуроченной к 23 февраля поедут отдыхать на этих выходных в горную Шерегеш. И вот как проходил первый телекастинг.
«Богатыри 21 века» сразились на телекастингеДругие новости от 19.02.2013
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