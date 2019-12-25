Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину при рассмотрении дела о пожаре в «Зимней вишне»

На скамье подсудимых также главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев.

24 декабря в Центральном районном суде города Кемерово началось заседание суда по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Его фигуранты – экс-глава МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный госинспектор пожнадзора Григорий Терентьев – не признали вину.

«Виновным себя не признаю. То обвинение, что озвучено, мне непонятно. Как я мог расходовать средства, будучи руководителем другого юрлица – как бухгалтер Федеральной противопожарной службы начисляла зарплату главку МЧС? Следствием и гособвинением об этом не говорится», – передает слова Александра Мамонтова interfax.

Бывший главный инспектор по пожнадзору Григорий Терентьев также не признал вину, заявив следующее: «Мне непонятно, что я не сделал, утверждая план проверок на 2018 год, и каким образом вручение предписания об устранении нарушений за неделю до пожара помогло бы избежать последствий?» – сказал Терентьев.

Александра Мамонтова обвиняют в растрате и халатности. Так, по версии следствия, в 2015 году он якобы принял на работу инженеров по охране труда. Фиктивным работникам была начислена зарплата – 1,888 миллиона рублей. Кроме того, в мае 2017 года экс-глава регионального МЧС получил информацию о нарушениях в здании, где располагался ТРЦ «Зимняя вишня». Тем не менее, он не приостановил эксплуатацию здания и не организовал проверку.

Прокурор также отметил, что июне того же 2017 года должна была пройти плановая проверка здания ТРЦ. В состав комиссии входил Григорий Терентьев. Он отказался от проверочных мероприятий, а Мамонтов этого не проконтролировал. Халатность привела к тому, что во время пожара, который произошел 25 марта в «Зимней вишне», посетители не были оповещены о ЧП. Часть из них не смогла выбраться из горящего здания, так как эвакуационные выходы были закрыты.

Григория Терентьева помимо халатности обвиняют в том, что в 2017 и 2018 годах он похитил по поддельным документам 48 тысяч рублей, которые были выделены ему для проезда к месту отдыха.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, 37 из них – это дети, 147 человек пострадали. Также было уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, в которых фигурирует 15 человек.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».