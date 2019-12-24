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Другие новости 24.12.2019

16 автомобилей скорой помощи закупили для медучреждений Кузбасса

16 автомобилей скорой помощи закупили для медучреждений Кузбасса

В Кемерове губернатор Сергей Цивилев вручил водителям ключи от автомобилей. 

Для больниц Кузбасса приобретены автомобили класса «В» (линейные автомобили): четыре машины марки «Ford Sollers» (Елабуга), четыре машины марки «Газель-Некст», шесть УАЗов. Также поступили две машины класса «С» – реанимационные автомобили марки «Ford Sollers» (Елабуга).

На приобретение спецмашин направлено 53 млн 700 тыс. рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«16 новых автомобилей скорой помощи – это спасенные жизни и комфортные условия работы медицинских работников. Наша обязанность – обеспечить врачей хорошей техникой. Поэтому мы будем продолжать обновлять и оснащать автопарки больниц, закупать медицинское оборудование», – отметил Сергей Цивилев.

Все автомобили оснащены предпусковыми подогревателями, автономными отопителями салона, необходимым медицинским оборудованием. Например, в каждой машине имеются комплекты аппаратуры для проведения базовой сердечно-легочной реанимации, для проведения искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, бактерицидный облучатель, а также все необходимые расходные материалы и лекарственные препараты.

Автомобили скорой медицинской помощи поступали в государственные медицинские организации Белова, Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Новокузнецка, Прокопьевска, Юрги, а также в больницы Крапивинского, Тисульского, Тяжинского, Яйского районов.

В областном департаменте охраны здоровья населения напомнили, что в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в медицинские организации Кузбасса передано 13 мобильных медицинских комплексов, 16 автомобилей для перевозки пациентов для проведения процедур гемодиализа. В рамках национального проекта «Демография» закуплено 15 автомобилей для доставки в больницы и поликлиники людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

В 2018 году в Кузбасс поступили 34 автомобиля скорой помощи общей стоимостью более 87 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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