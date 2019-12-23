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Другие новости 23.12.2019

Ни пройти, ни проехать: кемеровчане пожаловались на плохую уборку улицы

Проблема уборки снега, колейности на дорогах сохраняется. К нам в редакцию обратились жители улицы Тухачевского. У них есть вопросы к уборке дороги, которую называют “почтовый проезд”.

Сергей Трубицын живёт по адресу: ул. Тухачевского, 31А уже 27 лет. За это время улицу, которую называют в народе “почтовый проезд”, исправно чистили. Ситуация изменилась пару лет назад.

Колея, гололёд, снег. Сергей Трубицын говорит, что ранее эта территория относилась к местной управляющей компании, а сейчас этот участок отдали на очистку городским дорожникам.

На самом деле межквартальный проезд никогда не относился к управляющей компании. Им всегда занимались кемеровские дорожники. Так как эта улица относится ко второй категории, то порядок здесь наводят после уборки главных трасс областной столицы.

К уборке проезда дорожники обещают приступить завтра. Рабочая смена выйдет в 8 утра. Уже выставлены предупреждающие аншлаги с информацией о том, когда начнутся работы. Пока снег часто затрудняет парковку автомобилей. Напомню, после обильных снегопадов губернатор Сергей Цивилев распорядился, чтобы все дороги были очищены ещё к 22 декабря.

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