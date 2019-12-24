Предновогодние ярмарки в Кузбассе пройдут 26 декабря

Торговля развернется в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Прокопьевске, Новокузнецке, Междуреченске.

Как рассказали в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сельхозярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции местных товаропроизводителей, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, потребкооперации, личных подсобных хозяйств, оптово-розничной торговли. Будут организованы елочные базары, продажа новогодних украшений.

Кузбассовцы смогут купить свежие продукты к праздничному столу, например, свежее куриное яйцо, мясо (баранина, свинина, говядина), мясные деликатесы, колбасные изделия, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, рыбу, мед, овощи, замороженную ягоду, фрукты, сухофрукты, орехи, мандарины, конфеты, детские новогодние подарки.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на продукты питания будут следить специалисты Управления ветеринарии и Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Запланирована работа мобильных офисов МФЦ.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.