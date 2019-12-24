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Кузбасские ученые выиграли грант на реализацию проекта по реабилитации пациентов после операций на сердце

Кузбасские ученые выиграли грант на реализацию проекта по реабилитации пациентов после операций на сердце

Как рассказали в областном департаменте охраны здоровья населения, проект исследователей НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, направленный на разработку персонифицированных методов защиты головного мозга у пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства с применением искусственного кровообращения, одобрен Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Размер грант – 600 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию проекта предусмотрено софинансирование из областного бюджета в размере 600 тыс. рублей.

Как пояснили специалисты, операции на сердце в условиях искусственного кровообращения сопровождаются высоким риском развития эпизодов ишемии головного мозга, что приводит к возникновению неврологических осложнений. Среди них когнитивная дисфункция занимает особое место, клинически она выражается нарушением памяти, концентрации внимания. По данным научных сотрудников НИИ КПССЗ, за последние 10 лет частота когнитивных расстройств в раннем послеоперационном периоде составляет порядка 70 %. При этом в российской медицинской практике нейрофизиологические механизмы восстановления нарушенных когнитивных функций малоизучены, а существующие методы когнитивной реабилитации не обеспечивают должного эффекта. Ученые Кузбасса решили совместить в своем исследовании две разнородные задачи, направленные на стимуляцию деятельности мозга – когнитивную и моторную.

В процессе реализации проекта будет набрана группа пациентов, которые пройдут полный комплекс клинико-инструментальных исследований в соответствии со стандартами ведения пациентов с ишемической болезнью сердца в процессе подготовки к коронарному шунтированию. В ходе исследования будут использованы современные высокоинформативные методы. Результатом станет разработка нового программного обеспечения для выполнения когнитивного тренинга с использованием двойной задачи.

Реализацией проекта занимается группа исследователей под руководством заведующей лабораторией нейрососудистой патологии, доктора медицинских наук Ольги Трубниковой. В составе группы – ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук Ирина Тарасова, научный сотрудник Ирина Кухарева, лаборанты-исследователи Дарья Куприянова и Антон Солодухин.

«Выполнение двойной задачи способствует расширенной активации функциональных систем мозга, что предполагает значительный восстановительный эффект на когнитивные функции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведение эффективной реабилитации позволит уменьшить частоту повторных госпитализаций и осложнений, стимулировать возврат пациента к полноценной жизни и трудовой деятельности», – отметили в институте.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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