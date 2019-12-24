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Другие новости 24.12.2019

Новокузнечанка стала лучшим воспитателем Кузбасса 2019 года

Новокузнечанка стала лучшим воспитателем Кузбасса 2019 года

Любовь Скитневская, воспитатель детского сада №91 «Незабудка», победила в областном этапе «Лесенка успеха» Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Теперь ей предстоит достойно выступить на заключительном этапе этого профессионального состязания, которое состоится в 2020-м в Пермском крае.
Отметим, что на сей раз в региональном этапе приняли участие 34 педагогических работника дошкольных организаций из разных территорий Кузбасса. Важно подчеркнуть, что Любовь Юрьевна внедряет в образовательный аспект «бережливое производство».
«Мы учим детей сортировать предметы, планировать свое время и с пользой его расходовать, поддерживать порядок в группе. Если говорить обобщенно, то технология позволяет формировать у детей бережливое мировоззрение. В последующем такие навыки пригодятся нашим воспитанникам во всех сферах жизни», – рассказала победительница.
Отметим, что Любовь Скитневская уже на протяжении десяти лет выполняет роль второй мамы для многих мальчишек и девчонок Новокузнецка.
«Профессия воспитателя – это, прежде всего, ответственность, – уверена Любовь Юрьевна. – Кроме того, высоких результатов удается достичь только в том деле, которое действительно любишь».

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».

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