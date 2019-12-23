В Кемерове изменится схема движения транспорта в связи с проведением парада Дедов Морозов

Об этом рассказали на пресс-конференции в городской администрации. Парад тысячи Дедов Морозов состоится в центре Кемерова 26 декабря. Организаторы ожидают участников со всех городов и районов Кузбасса, возглавит колонну Дед Мороз из Великого Устюга. Планируется, что массовое шествие войдет в книгу рекордов России как самый массовый парад Дедов Морозов в стране.

В 16:30 колонна начнет движение от западной трибуны стадиона Химик, пройдет по улицам Ноградская, Кирова и проспекту Советскому до площади Советов.

С 16:00 будет временно перекрыт проспект Советский, улица Кирова в районе стадиона Химик – двигаться можно будет по проспекту Кузнецкому в объезд на улицу Красноармейскую. После 17:00, когда колонна выйдет на проспект Советский, будет возобновлено движение по улице Кирова и проспекту Советскому до Первого универсама, откроют движение по улице 50 лет Октября и проспекту Советскому. Ограничение движения по площади Советов сохранится до 19:00.

Временно изменится схема движения общественного транспорта. До 16:00 движение будет осуществляться по улице Красноармейской в прямом направлении, а также по проспекту Кузнецкому в прямом и обратном направлениях. После того, как колонна пройдет по улице Кирова, возобновится движение общественного транспорта по улицам Красноармейская, 50 лет Октября, Ноградская, по улице Кирова и далее по своему маршруту. После того, как колонна зайдет на площадь Советов, полностью возобновится движение общественного транспорта по проспекту Советскому и улице 50 лет Октября. Сохранится ограничение движения по площади Советов.

С 20:00 25 декабря до 19:00 26 декабря запретят парковку на Ноградской, проспекте Советском, части улиц Кирова и Весенняя.

О нововведениях автомобилистов проинформируют соответствующие временные дорожные знаки.

26 декабря на площади Советов для кемеровчан и гостей города будут организованы большая праздничная программа с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, шоу кузбасского Деда Мороза и команды хелперов, хоккей на валенках, флешмоб «Расскажи стишок», массовые катания на ледовом катке.

Участником парада Дедов Морозов может стать любой желающий. Для этого нужны костюм, борода и посох. Регистрация на сайте www.кузбасс2020.рф.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.