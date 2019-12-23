Главврач Ленинск-Кузнецкого центра охраны здоровья шахтеров Ваграм Агаджанян отмечен федеральной наградой

Указ о награждении Ваграма Агаджаняна медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Высокую награду за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу вручил на аппаратном совещании в областной администрации губернатор Сергей Цивилев.

Ваграм Агаджанян – главный врач Ленинск-Кузнецкого областного клинического центра охраны здоровья шахтеров, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии естественных наук.

Кроме того, губернатор вручил областные награды сотрудникам Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием со дня образования организации.

Так, медалью «За служение Кузбассу» отмечена заведующая отделом медицинской статистики и анализа Ольга Шумакова. Почетные грамоты правительства Кузбасса вручены главному специалисту Ирине Волевач, ведущему инженеру-программисту Ольге Петуховой, начальнику отдела внедрения программно-технологических решений Александру Харитонову.

Кроме того, директору КОМИАЦ Андрею Иванову вручен сертификат на проведение ремонтных работ в организации.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.