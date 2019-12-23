СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 23.12.2019

Главврач Ленинск-Кузнецкого центра охраны здоровья шахтеров Ваграм Агаджанян отмечен федеральной наградой

Главврач Ленинск-Кузнецкого центра охраны здоровья шахтеров Ваграм Агаджанян отмечен федеральной наградой

Указ о награждении Ваграма Агаджаняна медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Высокую награду за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу вручил на аппаратном совещании в областной администрации губернатор Сергей Цивилев.

Ваграм Агаджанян – главный врач Ленинск-Кузнецкого областного клинического центра охраны здоровья шахтеров, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской Академии естественных наук.

Кроме того, губернатор вручил областные награды сотрудникам Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием со дня образования организации.

Так, медалью «За служение Кузбассу» отмечена заведующая отделом медицинской статистики и анализа Ольга Шумакова. Почетные грамоты правительства Кузбасса вручены главному специалисту Ирине Волевач, ведущему инженеру-программисту Ольге Петуховой, начальнику отдела внедрения программно-технологических решений Александру Харитонову.

Кроме того, директору КОМИАЦ Андрею Иванову вручен сертификат на проведение ремонтных работ в организации.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Политолог А. Коновалов высказал мнение о вручении губернатором Кузбасса медали своей супруге
Особый противопожарный режим введен в Кузбассе
Власти Кузбасса сообщили, что продуктовые карты горнякам выдавались не вместо зарплаты
ДТП и пожар: на кузбасской трассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В Кемерове изменится схема движения транспорта в связи с проведением парада Дедов Морозов

23-12-2019

В Кемерове изменится схема движения транспорта в связи с проведением парада Дедов Морозов
Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях

23-12-2019

Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!

23-12-2019

С. Цивилев предложил создать Объединенное землячество Кузбасса
ДТП с пятью пострадавшими привело к большой пробке на мосту в Кемерове

23-12-2019

ДТП с пятью пострадавшими привело к большой пробке на мосту в Кемерове
В Новокузнецк скоро прибудут еще 2 электробуса

23-12-2019

В Новокузнецк скоро прибудут еще 2 электробуса
Спортсмены Кузбасса – призеры всероссийских соревнований по зимним видам спорта

23-12-2019

Спортсмены Кузбасса – призеры всероссийских соревнований по зимним видам спорта
И. о. начальника департамента образования и науки Кемеровской области стала Софья Балакирева

23-12-2019

И. о. начальника департамента образования и науки Кемеровской области стала Софья Балакирева
На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район

22-12-2019

На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район
Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса направил 30 миллионов рублей на благотворительность

21-12-2019

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса направил 30 миллионов рублей на благотворительность