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Другие новости 23.12.2019

Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях

Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях

Главы городов и районов доложили губернатору Кузбасса о том, как ведется уборка снега на дорогах области.

Напомним, что поручение усилить работу по расчистке улиц глава региона дал на прошлой неделе. Он велел уложиться в срок до 22 декабря.

«Важно было уделить внимание именно обращениям в соцсетях, чтобы техника не скребла асфальт в центре городов, а убирала снег там, где это необходимо жителям, – написал Сергей Цивилев в своем Instagram. – Главы отчитались о своей работе: в эти дни на улицы вышло почти две тысячи единиц техники, около трех тысяч дворников и дорожных рабочих».

По словам губернатора, положительная динамика наблюдается в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Белове и Гурьевском районе. Но к ряду территорий вопросы все же остались.

«Работу по уборке снега мы не прекратим! Главам поручил следить за соцсетями и оперативно реагировать на жалобы людей», – отметил губернатор.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

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