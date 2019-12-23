С. Цивилев предложил создать Объединенное землячество Кузбасса

В Москве прошло первое организационное собрание Объединенного землячества Кузбасса под председательством губернатора Сергея Цивилева. На встрече присутствовали те, кто родился и вырос в Кемеровской области, но по разным причинам уехал из региона, продолжил свою профессиональную деятельность в городах страны и за рубежом. Это известные артисты и режиссеры, врачи, педагоги, ученые.

«Мы хотим объединить всех земляков, кузбассовцев, которые живут и работают в разных городах России и за рубежом. Многие из них добились в жизни, в профессиональной деятельности значительных результатов. Сегодня мы хотим пригласить всех принять участие в мероприятиях, посвященных 300-летию открытия Кузбасса. Нам предстоит найти земляков, установить контакты, привлечь к работе. В целом, мы заинтересованы в том, чтобы уроженцы Кузбасса возвращались на Родину, запускали свои проекты именно в регионе, продолжали свою профессиональную деятельность на благо земляков», – отметил Цивилев.

Губернатор поделился с присутствующими планами по развитию Кузбасса, первыми результатами реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Например, Цивилев привел примеры реализованных проектов в сфере образования – строительство цифровой сельской школе в селе Журавлево Промышленновского района, капитальный ремонт Ягуновской средней школы в Кемеровском районе. Губернатор рассказал о строительстве Президентского кадетского училища, Восьмого кассационного суда в Кемерове, Культурно-образовательного, театрально-концертного и музейно-выставочного комплекса. Сергей Цивилев пригласил всех, кто давно не был на своей малой Родине, посетить Кузбасс и посмотреть, как преобразился регион.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы создать комфортные условия для жизни кузбассовцев, для развития области», – подчеркнул губернатор.

Все присутствующие поддержали идею создания Межрегиональной общественной организации «Объединенное землячество Кузбасса», подтвердив это в ходе открытого голосования.

«Это прекрасная идея! Я не понимаю, почему этого не было сделано раньше. Кузбассовцы чувствуют друг друга, постоянно находятся в тесном сотрудничестве. Как будет действовать землячество в дальнейшем, будет зависеть от нас», – выразил мнение народный артист России Владимир Машков.

На встрече прозвучали предложения по сотрудничеству в разных сферах деятельности. Уроженцы Кузбасса выразили желание участвовать в жизни своей малой Родины, встречаться с жителями, оказывать помощь.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.