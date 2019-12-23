ДТП с пятью пострадавшими привело к большой пробке на мосту в Кемерове

Сегодня утром движение на Кузбасском мосту областного центра парализовала большая пробка, а причиной тому послужило серьёзное ДТП. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, который направлялся в сторону Рудничного района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Беды миновать не удалось – произошло лобовое столкновение с Lada Largus. Причем очевидцы аварии рассказали, что машины словно побывали в мясорубке. На месте ДТП работали сразу несколько бригад медиков скорой помощи. К счастью, все участники ДТП живы. Правда, травмы они получили разной степени тяжести. Как уточнили в ГАИ, в Daewoo Nexia – двое пострадавших, в Lada Largus помощь врачей потребовалась троим.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на месте происшествия работала машина МЧС и четверо пожарных. Чтобы достать пострадавших из салонов автомобилей, они применили специальную технику.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».