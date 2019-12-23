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Другие новости 23.12.2019

В Новокузнецк скоро прибудут еще 2 электробуса

В Новокузнецк скоро прибудут еще 2 электробуса

Машины собирают на заводе в Уфе. Они готовы на 70%. Как рассказали специалисты, электробусы оснащены современным оборудованием: синхронный двигатель, тяговый привод, аккумуляторные батареи, есть возможность автономного хода. Плюс USB-розетки и wi-fi. Транспорт будет приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров.

Напомним, в Новокузнецке на линии уже работают два таких электробуса. Это почти бесшумный транспорт и к тому же экологически чистый.

К слову, экологичность транспорта поддерживает  и губернатор Кузбасса.  Напомним, в начале декабря С. Цивилев сообщил о новой льготе для владельцев электромобилей. С 1 января 2019 года на 5 лет они будут освобождены от уплаты транспортного налога. Глава региона подчеркнул, что данная мера будет внедрена в рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», основной целью которой является комплексное улучшение ситуации с экологией в Кузбассе. Сергей Цивилев обратился к региональным парламентариям с просьбой принять соответствующие поправки в законодательство до конца этого года. 

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