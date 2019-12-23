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Другие новости 23.12.2019

Спортсмены Кузбасса – призеры всероссийских соревнований по зимним видам спорта

Спортсмены Кузбасса – призеры всероссийских соревнований по зимним видам спорта

18–22 декабря в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Сибири». В спортивных состязаниях приняли участие свыше 200 спортсменов.

В индивидуальном спринте классическим стилем среди мужчин I место занял заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных (Кемерово, заслуженный тренер России Виталий Матвейкин). Также Бессмертных победил в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанциях 10 км и 15 км.

Среди женщин на дистанции 10 км II место заняла кандидат в мастера спорта Жанна Меньшова (Кемерово, тренер Виталий Алексешников).

В эти дни в Таштаголе состоялся IV этап Кубка России по сноуборду по параллельным дисциплинам.

В дисциплине параллельный слалом мастер спорта Константин Котов (Таштагол, тренер Владимир Кирьянов) занял I место, мастер спорта Виктория Черникова (Таштагол, тренер Дмитрий Чернаков) – III место.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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