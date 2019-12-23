И. о. начальника департамента образования и науки Кемеровской области стала Софья Балакирева

Софья Юрьевна Балакирева родилась в Новокузнецке, там же получила образование и до сегодняшнего дня успешно трудилась.

В 1996 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика и информатика», в 2000 году – Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, ей присвоена квалификация «Магистр делового администрирования».

Общий трудовой стаж — более 25 лет. Она работала методистом в Дворце творчества детей и молодежи, директором по развитию Издательского дома «Франт», председателем совета директоров управляющей компании «Франт», руководила ООО «Лингва Про» (Новокузнецк). Имеет большой опыт управления проектами в сфере дополнительного образования.

С 2016 года по декабрь 2019 являлась депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.