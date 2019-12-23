СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 23.12.2019

И. о. начальника департамента образования и науки Кемеровской области стала Софья Балакирева

И. о. начальника департамента образования и науки Кемеровской области стала Софья Балакирева

Софья Юрьевна Балакирева родилась в Новокузнецке, там же получила образование и до сегодняшнего дня успешно трудилась.

В 1996 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт по специальности «Математика и информатика», в 2000 году – Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, ей присвоена квалификация «Магистр делового администрирования».

Общий трудовой стаж — более 25 лет. Она работала методистом в Дворце творчества детей и молодежи, директором по развитию Издательского дома «Франт», председателем совета директоров управляющей компании «Франт», руководила ООО «Лингва Про» (Новокузнецк). Имеет большой опыт управления проектами в сфере дополнительного образования.

С 2016 года по декабрь 2019 являлась депутатом Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Политолог А. Коновалов высказал мнение о вручении губернатором Кузбасса медали своей супруге
Особый противопожарный режим введен в Кузбассе
Власти Кузбасса сообщили, что продуктовые карты горнякам выдавались не вместо зарплаты
ДТП и пожар: на кузбасской трассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В Кемерове изменится схема движения транспорта в связи с проведением парада Дедов Морозов

23-12-2019

В Кемерове изменится схема движения транспорта в связи с проведением парада Дедов Морозов
Главврач Ленинск-Кузнецкого центра охраны здоровья шахтеров Ваграм Агаджанян отмечен федеральной наградой

23-12-2019

Главврач Ленинск-Кузнецкого центра охраны здоровья шахтеров Ваграм Агаджанян отмечен федеральной наградой
Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях

23-12-2019

Сергей Цивилев проверил ход уборки снега в территориях
Бюджетное послание губернатора Кузбасса покажем в прямом эфире!

23-12-2019

С. Цивилев предложил создать Объединенное землячество Кузбасса
ДТП с пятью пострадавшими привело к большой пробке на мосту в Кемерове

23-12-2019

ДТП с пятью пострадавшими привело к большой пробке на мосту в Кемерове
В Новокузнецк скоро прибудут еще 2 электробуса

23-12-2019

В Новокузнецк скоро прибудут еще 2 электробуса
Спортсмены Кузбасса – призеры всероссийских соревнований по зимним видам спорта

23-12-2019

Спортсмены Кузбасса – призеры всероссийских соревнований по зимним видам спорта
На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район

22-12-2019

На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район
Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса направил 30 миллионов рублей на благотворительность

21-12-2019

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса направил 30 миллионов рублей на благотворительность