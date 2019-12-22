На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район

Стали известны итоги явки кузбасских избирателей на 15:00 по местному времени. Напомним, сегодня идут выборы депутатов в 11 территориях Кузбасса и в Белове довыборы по одномандатному избирательному округу. На территории 421 избирательного участка, которые сегодня открылись в Кемерове, проживают более 213 тысяч человек, имеющих право голоса.

-По состоянию на 15 часов минимальная явка избирателей составила 34,2 % — в Беловском городском округе, а активнее всех голосуют жители Прокопьевского муниципального округа: там избирательные участки посетили уже 60,15 % от числа избирателей, — сообщил газете «Кузбасс» председатель областной избирательной комиссии Петр Батырев.

По данным кузбасского избиркома, на втором месте — Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, где проголосовали уже 59,42% избирателей, и тройку лидеров замыкает Промышленновский муниципальный округ с 55,46% проголосовавших от общего числа избирателей.

Также более половины избирателей отдали свои голоса в Тяжинском и Ижморском муниципальных округах.

По информации газеты «Кузбасс».