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Другие новости 22.12.2019

На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район

На выборах депутатов активнее всех голосует Прокопьевский район

Стали известны итоги явки  кузбасских избирателей на 15:00 по местному  времени. Напомним, сегодня идут выборы депутатов в 11 территориях Кузбасса и в Белове довыборы  по одномандатному избирательному округу. На территории 421 избирательного участка, которые сегодня открылись в Кемерове, проживают более 213 тысяч человек, имеющих право голоса.

-По состоянию на 15 часов минимальная явка избирателей составила 34,2 % —  в Беловском городском округе, а активнее всех голосуют жители Прокопьевского муниципального округа: там избирательные участки посетили  уже 60,15 %  от числа избирателей, — сообщил газете «Кузбасс» председатель областной избирательной комиссии Петр Батырев.

По данным кузбасского избиркома, на втором месте — Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, где проголосовали уже 59,42% избирателей, и тройку лидеров замыкает Промышленновский муниципальный округ  с 55,46% проголосовавших от общего числа избирателей.

Также более половины избирателей отдали свои голоса в Тяжинском и Ижморском муниципальных округах.

По информации газеты «Кузбасс».

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